雷倩應戰控「扣帽子」 內政部強調「警告處分合法」

2018-06-20 13:00

〔記者溫于德／台北報導〕內政部前年根據人民團體法第58條第一項規定，認定婦聯會以年代久遠為由，拒絕提供勞軍捐相關文件及收取數額等資料、已違法，予以警告；但婦聯會不服，先提行政訴願後再提行政訴訟。全案今天上午開庭，婦聯會主委雷倩親自應戰，律師柏有為雖承認有勞軍捐，但不解「依據哪條規定必須提出？」反控「扣帽子」：但內政部強調「警告處分合法」，且婦聯會實際上可提供勞軍捐資料、卻不願意提供。

雷倩庭後樂觀表示，法治是民主的基石，而司法是人民權益的最後捍衛者，婦聯會希望本案爭點能被釐清，也就是政府行使的公權力，是否得以逾越正常的法律所賦予政府的職權？而人民在面對擴權的政府時，可否藉由司法爭取到正當的權利？

至於案件將於月底宣判，雷倩也說，盼透過本案為台灣立下真正典範；她離去前透露，下週三婦聯會與黨產會在台北高等行政法院之訴訟，會再度親自出庭。

柏有為稍早在庭內雖承認有勞軍捐，但態度反問「依據哪條規定必須提出？」且行政機關不能無法律依據、做成處罰，否則是藉由妨害公益之名扣婦聯會帽子；他也說，勞軍捐款的性質是出於各界意願、並非課稅，因此該筆款項並未涉及稅入或稅出，否認不法。

但有備而來的內政部備齊三點反駁。第一、依據人民團體法等規定，2007年就應清楚提供相關資金資料給內政部，但婦聯會始終不理，機關才會做出最輕的警告處分；第二、婦聯會自1955年起利用行使公權力機會、長年收取勞軍捐，且有大量資金流向特定政治陣營，已嚴重妨害公務，內政部才據此做出合理的警告處分；第三、婦聯會雖在本案中以資料不齊全為由、拒絕提供勞軍捐明細，但就內政部所知，婦聯會在北高行與黨產會間訴訟卻能提出勞軍捐明細，可見是不願為非不能為，因而請求駁回原告訴訟。

而法官聽畢雙方陳述後表示，為求完整呈現雙方意見，將於庭後由書記官重新聽打，庭末確定雙方均無意見後諭知本月29日下午4時宣判。