出席姚文智623造勢？蘇貞昌：應讓他做真正主角

2018-06-20 11:09

〔記者陳心瑜／新北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智6月23日將在民進黨中央黨部前舉辦大型造勢晚會，媒體詢問新北市長參選人蘇貞昌是否將出席？蘇貞昌回應，應該讓姚文智當真正的主角，其他的都會配合黨中央規劃。

蘇貞昌日前展開外縣市輔選，端午前夕更為尋求連任的新竹市長林智堅站台，外界好奇雙北市長參選人何時合體？蘇貞昌回應，623是姚文智第一場大型造勢，應該讓他做真正主角，並表示，中央黨部已經規劃讓全國候選人一起造勢，讓全國人民看見，這些都配合中央黨部。