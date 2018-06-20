另類輔選 唐鳳：參選人開直播來者不拒

2018-06-20 11:10

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院政務委員唐鳳在年底縣市長選舉會不會投入輔選，外界相當關心，唐鳳今天上午受訪表示，她每週三從早上10點到晚上10點都在空總創新實驗中心，任何人都可以到空總來找她，嘉義縣長參選人翁章梁先前就有來過，唐鳳坦言說，對方是為了選舉，直接就開直播，我是「來者不拒」，不會排斥參選人來討論事情。

不過，唐鳳截至目前並無站台輔選計畫，她說，「我不會出現在造勢場合」。

唐鳳今天上午與媒體茶敘，媒體關切在年底縣市長選舉，是否會投入輔選，唐鳳在回答記者提問時，做了以上表示。