侯：蘇女兒、女婿公司也同址 蘇：不要再閃避

蘇貞昌今天早上到三芝小基隆福成宮參與祈安遶境起駕儀典。（記者陳心瑜攝）

2018-06-20 10:41

〔記者陳心瑜／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜夫婦租給文化大學的宿舍，不斷遭外界質疑，針對綠北市議員質疑侯家「又昱實業」為空殼公司，侯昨回「蘇貞昌的超越辦公室、女兒和女婿公司也登記同址」，指多公司登記同址很正常，民進黨新北市長參選人蘇貞昌表示，女兒和女婿的業務清楚、財務公開透明，接受檢驗，並不像侯友宜總是閃避外界質疑。

文化大學宿舍案已成新北市長選戰連日重點，新北市政府副秘書長邱敬斌、城鄉發展局副局長汪禮國因拜會北市府官員，被影射涉嫌關說，兩人今也將赴議會報告此案。蘇貞昌今天早上到三芝小基隆福成宮參與祈安遶境起駕儀典，再次表示，希望侯友宜向外界誠實面對，說明清楚才是應該。

對於昨天新北市長朱立倫市政會議受訪時為侯友宜緩頰，指「選舉出現各種造謠、抹黑，但不影響選情，希望回歸市政討論」，蘇貞昌說，新北市政府幫侯太多忙了，候選人應直接接受檢驗，讓選民清楚判斷比較好。

至於是否認同時代力量主席黃國昌公開呼籲侯友宜開記者會，讓各界「問到飽？」蘇貞昌回應，自己最關心的是學生權益，看到四個學生擠在五坪房間，不但違法，學生被剝削又不安全，如果有機會當新北市長，會盡力幫文化大學解決學生住宿問題。