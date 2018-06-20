喊話要政府管管世足賽轉播 丁守中慘遭網友酸爆

2018-06-20 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕2018俄羅斯世界盃足球賽正如火如荼進行中，全台也掀起足球熱，但台灣觀眾只能透過MOD與網路ELTA愛爾達電視來收看賽事。對此，國民黨台北市長參選人丁守中表示，很多人都無法在電視上收看，僅能在手機與電腦上收看，喊話要政府「出來管管吧！」

丁守中在臉書表示，世足賽開打以來，很多人向他反映，全球矚目的世界足球運動賽事，在台灣很多人只能在手機及電腦上看，轉播畫質差而且常卡卡，雖然愛爾達做了補救。但畢竟華視的轉播也只有後面的16強比賽，而如此盛大重要的比賽，除少數付費安裝MOD者，多數人不能在電視大螢幕上看，總是遺憾。

丁守中說，過去大家都可在大電視上看到的賽事轉播，今年多半球迷卻只能在手機及電腦上看，簡直是虐待球迷，雖然轉播是在商言商，但網路上流傳說法，「懷疑在32到16強之間不轉播，是華視在幫中華電信MOD及愛爾達搶佔市場」。

許多網友對於丁守中的看法非常不以為然，紛紛在下方留言酸他，「阿是不會叫你們御用電視臺中天買版權給大家在中視免費看嗎」、「笑死人。刷存在感刷過頭了吧。有線台不出錢買轉播權，你怪去政府那裡？為什麼不是怪不出錢的業者呢？」、「轉播是佛心來的嗎？你出錢嗎」、「使用者付費，很難嗎？」、「笑死 愛爾達花錢買授權，憑什麼要免費提供它台啊？台北市長現在不是你真的萬幸」、「電視上看不到球賽就遺憾...我電視上看到你出來參選我也是很遺憾捏...丁冏~~」。