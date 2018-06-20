軍人年改力拼三讀！藍委佔主席台與綠委爆肢體衝突

民進黨立委開始進攻主席台，藍綠立委雙方爆發肢體衝突。（記者方賓照攝）

2018-06-20 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕立法院臨時會今天處理攸關軍人年改的「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」，預計完成二、三讀，由於還有條文未達共識，將上演表決大戰。雖然民進黨今天發出甲級動員，但還是被國民黨強先一步霸佔主席台，民進黨團在上午10時開始「進攻」主席台，藍、綠立委僵持不下，雙方爆發零星推擠衝突。

「錯誤年改，拒絕背書」、「欺負退役，欺騙現役」！根據媒體綜合報導，國民黨立委今天一早就拉著布條佔領主席台，國民黨批評，為了總統蔡英文限時立法的要求，民進黨今天一定要通過軍改案，為了過而過，軍人淪為政治操作下的犧牲品，卻沒有完整思考軍隊人才吸引對國家的重要性，國民黨希望透過佔領主席台方式，再次表達立場，也盼民進黨思考，針對部分條文願意讓步。

民進黨團書記長許智傑表示，民進黨正在內部協調，希望今天可以順利讓條文完成三讀。

立法院臨時會院會今天將處理經朝野協商後保留的部分條文，包含起支俸率、18％優存利息、遺屬年金、離婚配偶請求權等15條爭議性條文，預計今天三讀通過軍改案。

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