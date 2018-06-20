文大宿舍爭議 高思博建議侯友宜：快止血、擺脫

高思博建議侯友宜（圖）趕快擺脫文大宿舍爭議。（資料照）

2018-06-20 10:09

〔記者邱灝唐／台南報導〕國民黨台南市長參選人高思博今日接受廣播節目《蔻蔻早餐》訪問，不僅提到新竹縣長黨內初選、文大宿舍等爭議的看法；他也強調家族絕對不是兩岸農業產品買辦，已對散播謠言的人提告。

對於新竹縣長初選爭議，高思博回應，國民黨在非常多縣市堅持用全民調，而這是沒有好辦法中的辦法，只是可能得付出人選無法獲得地方支持的代價，尤其許多地方民代對於全民調打從心裡就不服氣，像是民進黨台南市長初選，難道落敗的競爭者都服氣嗎? 但站在制度性角度上應堅持，若是無法用民調處理的地方，那就要提早布局或介入，讓衝突不浮上檯面，一旦衝突爆發才做遊戲規則一定會引起非議，立委林為洲若將因此事被開除黨籍，那麼也做得太過、不贊成。

另外，對於同黨新北市長參選人侯友宜妻子名下的文大宿舍爭議，新北市府副秘書長邱敬斌更傳出關說疑雲，高思博認為，如果是他就絕對不會去找，雖然做的事情不一定有問題，但這事情不能做，至於是否開除邱敬斌為選情止血，那是市長的權力，他不能講。

不過，高思博指出，這件事情應當成民進黨的標準戰法，也就是另闢蹊徑開戰場，例如謝長廷就曾在台北市長選戰中質疑郝龍斌家裡的水電費，民進黨這種戰法非常有效，若是有縫隙就會變大事件，因此侯友宜應該盡快擺脫，趕快說清楚。