蔣經國時代社會較安定？他拿數據打臉分析這原因

2018-06-20 10:17

〔即時新聞／綜合報導〕近期砍、殺人事件頻傳，引起民眾恐慌，還有人開始還念起蔣經國總統時期，認為當時的社會比較安定，不過，有議員拿出數據打臉，認為當時媒體不多，且政府對新聞嚴格控管，所以才會讓大家覺得當時的社會很美好。

桃園市議員王浩宇在臉書分享近幾年與過去故意殺人案件發生的數量比較，發現從1984年到1988年之間，其故意殺人案件都超過1300起以上；反觀在2013年至2017年期間，故意殺人案件大約維持在400左右。

王浩宇表示，許多台灣人，特別是經歷過戒嚴時期的長輩，似乎很懷念戒嚴時「社會安定」的那一段時間，且特別懷念蔣經國總統，總是談論著過去那段美好歲月，說台灣是多麼的淳樸、社會是多麼的安定、人們的生活是多麼的美好。

王浩宇說，因此他好奇那時的台灣有多安定，讓老一輩到現在還懷念，於是調出那幾年的「故意殺人」案件資料，發現那時，台灣的竊盜、殺人、暴力犯罪數字，其實都比現在高上許多。

王浩宇認為，我們之所以誤認台灣越來越混亂，是因為當時的媒體不多、政府對新聞嚴格控制，許多駭人聽聞的案件並不會登上報紙，而現在的新聞台享有言論自由，可以不斷播報、渲染同一個案件；他也反思說，「台灣真的因為太民主、自由而越來越亂嗎？相信大家心中都已經有了答案」。