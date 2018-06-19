中國很緊張 李克新警告：台灣旅行法開了張空白支票

2018-06-19 23:59

〔駐美特派員曹郁芬／華府十九日報導〕中國駐美公使李克新警告說，美國國會若要藉台灣旅行法及國防授權法形成新的法律框架，「是非常危險的」，會有嚴重後果和麻煩。

李克新今天接受中國智庫邀請在華府就中美關係發表演說。他在會後接受媒體訪問時，被問到美方認同台灣總統蔡英文的就職演說已實質接受一中政策，中方究竟希望聽到蔡英文說什麼？

李克新回答：「這很清楚，一個中國就是一個中國的政策，明確就好了，所以用不著遮遮掩掩地。」他說，這不是寫作文，需要大家都有智慧，「我們不需要手把手地去教，台灣的政治家應該有這樣的智慧去解決這樣具體的問題，這關鍵是個政治意願的問題」。

李克新演說時警告，美國國會通過台灣旅行法及國防授權法會有嚴重後果。李克新解釋說，美國是中國重要的夥伴，在台灣問題上形成了一個重要作用，美國的一舉一動都會牽涉到台灣問題的走向，要把一個問題以法律形式圖定下來或突破原來的框架，就打亂了原來兩國關係最重要的一個基礎。

他表示，美國國會要把它做法一個法律框架固定下來，原來的框架怎麼辦？美國國會現在要改變原來的框架，這是非常危險的。中美之間要保持一個良好的關係，台灣問題一定要處理好，否則會有嚴重後果。

李克新說，台灣旅行法雖然是國會意見，沒有法律約束力，「但反而開了一張空白的支票」，大家覺得在這個框架上可以做很多事情，台灣旅行法也是一個法律，開了一道門，「我內閣成員可以去，台灣更高的官員也可以來」，形成這樣一個框架會把關係帶入新的未知領域，非常危險。

參院十八日通過的國防授權法要求美國參加台灣的漢光演習。被問到中方會如何回應時，他表示：「我們會在一個中國框架之內來解決這個問題，美方應當能做出自己明智的選擇。」