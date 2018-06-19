台灣頻遭更名 擬國際仲裁或各國法律解決

2018-06-19 21:56

〔記者李欣芳／台北報導〕中國官方最近頻頻施壓外國航空公司將台灣更名為中國台灣，嚴重矮化台灣，涉外人士今天受訪指出，未來將聯合受影響的團體或個人，尋求國際組織的仲裁機制或是各國國內法律途徑尋求當地法院仲裁等兩種法律途徑，希望藉此形成判例，若勝訴，其他國家就會跟進。

多家航空公司近來受到中國的施壓，台灣更改為中國台灣，國安會祕書長李大維接受金融時報專訪時表示，「我們將告訴民眾，那些航空公司向中國投降，你們可以選擇（是否搭乘）」。李大維並表示，針對北京過分施壓，台灣政府也可能會對更名的航空公司採取法律行動，但等待裁決可能要拖上2、3年。

針對我政府未來可能採取的法律途徑，涉外人士今天表示，相關的案件樣態有很多種，不只限於航空公司被迫更名，還有一些台灣人在各國遭遇的案例，例如澳洲昆士蘭省羅坎普頓市日前舉辦推廣牛肉活動，來自台灣的學生在公牛塑像上繪製尖吻鱸魚形狀的中華民國國旗，卻被當地政府塗掉。

涉外人士表示，其實這些被迫更名的航空公司也是受害者，他們的公司營利因此受到影響，未來採取的法律途徑有兩種，一種是走國際民航組織或世界貿易組織的仲裁途徑。

涉外人士指出，另外一種是走各國的國內法，例如有關自由商業行為或是人權等法律規定，如果有團體或個人在海外遭遇被迫更名的事件，可以尋求當地法院仲裁，看看這是否違法當地法律規定。

涉外人士表示，如果受影響的團體或個人可以在某一個民主國家勝訴、形成判例，相信其他國家就會跟進，我政府也將和海外僑社聯繫，尋求協助。