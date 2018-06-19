反制中國施壓外航 學者籲政府對中國籍航空業者下手

2018-06-19 20:44

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國要求外國航空公司把台灣列在中國之下，國安會秘書長李大維接受外媒訪問時表示，台灣會採取反制措施，包括對於這些航空公司採取法律行動，但他也坦言，可能需要兩到三年才會獲得最後裁決。不過，清大科技法律研究所教授黃居正呼籲，政府可立即且主動對中國籍航空公司「下手」，全面檢討其班機起降的「時間帶」，並進行經濟檢查，效果顯著，國人也可感受得到政府積極的做法。

黃居正表示，中國蠻橫要求外國航空公司把台灣列為中國一部分，但中國籍航空業者可拿到松山與桃園機場最好的時間帶、最佳航路，政府卻要人民自己去抵制，實在說不過去。

「不必針對外航，直接對中國業者『下手』！」黃居正指出，中國籍航空公司的旅客在台灣不能中轉，但中國業者卻大賣第六航權的機票，還公開宣傳，早就違反航權協議，民航局可以加以制裁，但現在卻什麼也沒做。

黃居正說，民航局也可對中國業者經濟檢查，例如對於費率、運價是否形成不公平競爭，以及是否藉由第六航權影響台灣本身的運能，這都可要求中國業者即時提出報告說明，瞭解是否違法。

黃居正強調，中國業者在台灣機場起降的「時間帶」也應檢討，「為什麼台灣班機起飛到中國多是紅眼班機，中國班機從台灣出發時間卻可以這麼好，這不能要求嗎？不能做嗎？」中國民航業者大都有黨政軍背景，這些動作一出來，相信很快可以打到矛盾點。

至於有涉外人士指中國以懲罰來威脅外航，此是創造「非典型關稅障礙」，明顯違反世界貿易組織（WTO）原則，政府將向WTO表達嚴正立場；不過，黃居正解釋，空運服務貿易不屬於WTO規範，且已明文排除，WTO爭端解決機構不會受理的。

黃居正說，馬政府與對岸簽訂的「海峽兩岸空運協議」條文過於簡單，看不出實行細則，也不知道爭端解決機制與經濟檢查詳細內容，但我與日本、新加坡簽的空運協議就一清二楚。在政黨輪替前，相關團體曾呼籲把馬政府與中國簽署所有行政協定與協議全部公開，只可惜現在還是看不到。