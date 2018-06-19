反促轉、反年改等5公投提案 中選會駁回

2018-06-19 20:19

〔即時新聞／綜合報導〕中選會今天（19日）審議7項公投提案，其中包括張亞中提案的「廢除促轉條例」、邱毅和蔡正元提案的「廢除年改條例」等公投，都遭到駁回。

中選會指出，本次委員會議審議7項全國性公民投票提案，其中5項公投提案遭駁回，除了吳景欽「超徵稅收還於國民」提案，因不符規定遭到駁回，其餘4項則是因為逾期未補正，委員會決議依法駁回，包括：

一、林忠山所提「您是否同意，基於國家目前能源政策應考慮國民健康、經濟發展、符合國際減碳環保規範，現行電業法第95條『非核家園』相關條文應予廢止。」。

二、張亞中所提「您是否同意，基於和諧是維持社會團結的應有價值，《促進轉型正義條例》應予廢止。」。

三、邱毅所提「您是否同意，基於人民財產權應受憲法保護、退休金為工作所得之財產，民國106年公佈之『公立學校教職員退休資遣撫卹條例』，侵害人民財產權益，應予廢止。」。

四、蔡正元所提「您是否同意，基於人民財產權應受憲法保護、退休金為工作所得之財產，民國106年公布之『公務人員退休資遣撫卹法』，侵害人民財產權利，應予廢止。」。

此外，張麗善所提「是否同意麥寮港改制成雲林國際商港？」，中選會要求提案人之領銜人限期補正；宋雲飛所提「啟用核四」公投，則決議有舉行聽證之必要，以釐清相關爭點。