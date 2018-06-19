打造國際競爭力 賴清德：積極協助中小企業轉型升級

2018-06-19 19:40

〔記者李欣芳／台北報導〕全國中小企業總會理事長林慧瑛在今年4月12日拜會行政院長賴清德時直言，政府用於輔導中小企業並提供融資或保證的中小企業發展基金截至去年底僅剩16億餘元，恐在108～109年斷糧，行政院長賴清德今天主持「加速投資台灣專案會議」會議時指示行政院主計總處依上年度已使用額度補足今年度中小企業發展基金的預算。賴揆會中也責成行政院副院長施俊吉研商，是否設置中小企業跨國合作基金的必要性。

行政院今晚發布新聞稿指出，今天會議由經濟部、財政部分別就「啟動中小企業成長新動力行動方案」及「近期促進投資重要賦稅改革措施」提出報告。賴清德聽取經濟部報告後指出，全球正走向數位經濟與智慧製造時代，政府應積極協助中小企業轉型升級並提升競爭力，使其持續做為台灣經濟發展基礎。

會中討論中小企業面臨如接班、轉型、升級等各項議題，賴揆請施俊吉召集相關單位，進一步討論。

對於「近期促進投資重要賦稅改革措施」報告，賴清德表示，健全的賦稅制度，是國家永續發展的基石，也是吸引企業投資的重要環節。為建立符合國際潮流、具競爭力，且公平合理的稅制，財政部近年來積極推動各項稅制改革方案，營造「投資台灣優先」、「推動產業創新」及「有利留才攬才」的租稅環境，他對財政部許虞哲部長及同仁的主動積極表示肯定。

賴清德指出，近年來產業與科技發展日新月異，跨國資本與人才移動快速，為與其他國家競逐資本與人才，稅制須配合產業趨勢與企業發展需求適時調整。請財政部秉持興利角度與前瞻思維，持續進行法規鬆綁，檢討修正不合時宜的法令，建立友善企業投資的稅制環境，並提升政府行政效能。