又昱現址還有其他公司 蘇辦：侯友宜應說清楚

2018-06-19 19:34

〔記者蘇芳禾／台北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜夫妻租給文化大學宿舍爭議不斷，根據經濟部商業司的資料，「又昱公司」現址登記為新北市板橋區民族路45號4樓之1，相同地址還有「珍正一有限公司」、「博林投資有限公司」、「峰卉股份有限公司」等其他3家公司。蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞表示，為了學生的居住安全與居住權益，侯友宜應該盡快出面說清楚，釐清外界疑慮。

據經濟部商業司資料，「又昱實業有限公司」現址登記為新北市板橋區民族路45號4樓之1；而據該地址進一步搜尋，同個地址除有「又昱實業有限公司」外，還有「珍正一有限公司」、「博林投資有限公司」、「峰卉股份有限公司」，總共有4家公司登記在此。

查詢財政部稅務入口網，又昱實業有限公司的登記營業項目為不動產投資開發，最近3期無統一發票資訊。

台北市議員李慶元受訪指出，設公司當然就是要拿來避稅，如果沒有設公司，侯友宜夫婦直接收兩千多萬元租金，可能要適用最高個人綜合所得稅稅率大約40%，設立公司後，這些租金就會變成營利事業所得，稅率也會大大降低。

蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞表示， 對於外界愈來愈多的質疑，侯友宜只回應「這一切都是太太娘家的財產」、「與文大簽約的是又昱公司，與我無關」，然而目前所有的證據均顯示又昱公司前後任的負責人就是侯友宜的妻子與女兒，公司的股份持有人也是侯友宜的妻子與女兒，侯友宜一句「與我無關」，無疑是在所有的媒體前面公然說謊。

黃韋鈞呼籲，侯友宜為了學生的居住安全與居住權益，應該盡快出面說清楚，釐清外界疑慮，將解決學生居住問題當做第一要務，若有違法的情事也應該坦然面對，而不是把所有責任推給妻女，不僅毫無擔當，外界也不會相信。

律師賴中強也在臉書指出，侯友宜遇到相關爭議都說是太太「娘家的事情」，但又昱公司負責人是侯友宜女兒侯昱帆，「總不能把自己的女兒說成娘家的事與他無關吧！」