徐永明臉書反駁 姚文智：沒說綠是「唯一」台灣價值

2018-06-19 16:52

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智17日前往時代力量競選辦公室開幕茶會致詞時表示，大綠（民進黨）、小綠（時代力量）都是綠，綠是台灣價值，大綠小綠應分進合擊。但時代力量立委徐永明昨在臉書反駁，時代力量不是小綠，綠不是唯一的台灣價值。姚今天說，不曾說過綠是「唯一」的台灣價值，且台灣價值可以不斷擴充，「那天現場也是一團和氣，不太懂這部分有什麼問題」。

姚文智今天受訪表示，政黨之間本來就有合作、競爭，大方向上，民進黨和時代力量的方向還頗一致，比如說對兩岸、進步社會的看法、對台灣主權理念，以及對公民參與的深化。

他說，大家在選舉時都要爭取支持，他去參與活動，當然也是希望爭取支持，時代力量用什麼方式爭取支持，大家都有可以合作的地方，也有彼此競爭的地方，這可以理解。

「大綠小綠說」一出，作家陳芳明近日也在臉書發文表示，什麼時候台灣價值變成顏色的問題？什麼時候台灣價值用來檢驗別人？尤其把「綠」就是台灣價值掛在嘴邊，似乎已經變質也甚至貶值了。民主不是顏色，而是實踐與發揚。問題就是這麼簡單，不要隨便思想審判，也不隨便檢驗別人。陳更說，票不會投給民進黨候選人。

姚文智說，陳應該是有很多誤會，無法評論他的話，不太知道所指的為何，沒有思想檢察這回事，所有人主張當然要接受公眾批評，自己現在這樣說也是在接受外界評論。