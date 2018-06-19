吳伯雄80歲大壽 丁守中、朱立倫另類「雙北連線」

2018-06-19 16:23

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨前主席吳伯雄今天舉辦80歲大壽感恩茶會，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義及新北市長朱立倫等國民黨大老相繼到場，而國民黨台北市長參選人丁守中也出席感恩茶會，但新北市長參選人侯友宜未到場，讓外界矚目的「雙北連線」未成，但朱立倫與丁守中互相交談，形成另類「雙北連線」。

丁守中說，今天客人多，僅跟吳伯雄簡單祝賀，更提到吳伯雄擔任佛光會總會長，自己是佛光會副總會長，所以過去在活動上都幫忙拉票。

媒體提到，民進黨台北市長參選人姚文智日前去拜訪時代力量內湖區總部時，提到「綠」就是台灣價值。而過去立場接近綠營的作家陳芳明表示，絕對不會投給民進黨的候選人。丁守中不評論陳的決定，但認為每次選舉都談價值，眼前台灣最重要的是要讓市民安居樂業，都能過好生活。

而對於柯文哲頻頻拜訪藍綠里長是否在拔樁，丁守中說，柯文哲是現任市長，里長一定要招呼他，但不應該為難里長。

而姚文智提到捷運月票可以壓得比1280元更低，丁守中說，他們精算若要讓大眾運輸更有誘因，800多元是不會賠錢的、合理，如果柯文哲做不到，他就做給大家看。

媒體追問是否是因為擔心「棄姚保柯」所以藉機拉抬姚的聲勢，因為最近丁守中跟姚文智在敬老金及捷運月票立場接近，丁解釋，自己的政策去年11月就提出，「我們沒有跟別人相像，是別人跟我們相像。」