姚文智：白色力量走針 迴避白狼畢典頒獎

2018-06-19 16:32

〔記者蘇芳禾／台北報導〕國立台北教育大學附設實驗國民小學畢業典禮，「白狼」張安樂上台頒獎，對此，民進黨台北市長參選人姚文智說，白色力量越來越走針，看到白狼發畢業證書，好像事不關己一樣，真是不可思議的迴避，讓大家對白色力量價值打折扣。

姚文智日前出席時代力量台北市港湖議員參選人蕭新晟辦公室開幕活動，喊出「大綠、小綠都是台灣價值」，不料卻被時力立委徐永明澄清，時代力量不是小綠，並且「綠」不是唯一的台灣價值。

被問到白色、藍色是否為「台灣價值」？姚文智說，民進黨原本支持的白色力量是大家同意的價值，但白色力量越來越走針，例如「白狼張安樂發畢業證書，市長柯文哲卻是事不關己，態度是不可思議的迴避，這樣就讓我們覺得價值打折扣。」

姚文智進一步指出，國民黨接受「九二共識」，又一直往中國跑，好像不把台灣的主權、地位、尊嚴、台灣最大利益放在第一位，我們不可能同意那是台灣價值。

對於被問到是否覺得被時代力量吃豆腐？姚文智則說「不至於啦！」政黨之間本來就有合作也有競爭，但在台灣價值的大方向上，方向頗一致，例如說對於兩岸關係、台灣主權立場、公民參與的深化等，價值是一致。他出席時力活動，當然是希望爭取他們的支持；而時力以何種方式爭取支持，有可合作，亦有競爭之處，這他可以理解。

姚文智說，他強調的直球對決，就是把價值、政策、主張講清楚，公開討論就是深化民主，而不是如柯文哲在北農經理吳音寧背後「做手腳」，把責任怪給藍綠惡鬥，「到底誰在惡鬥藍綠，大家都看得很清楚。」