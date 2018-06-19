電商點數回饋月票0元？ 北市交通局：每月消費需滿25.6萬

2018-06-19 16:14

〔記者沈佩瑤／台北報導〕年底選戰開打，藍綠兩黨近期不約而同猛攻雙北1280元定期月票政策。國民黨市長參選人丁守中喊出上任後將推800元月票，民進黨市長參選人姚文智更加碼稱可降至0元，讓現任市長柯文哲狠酸兩人「選不上亂喊價」。

今早柯文哲才嗆要姚文智公布計算公式，北市交通局下午立刻召開記者會，強調若要0元搭到飽，每年補貼金額預估至少300億元，若採姚提案用電商點數回饋，以現有UUPON累點計算，必須每月消費達25萬6千元才能達成目標。

北市交通局運輸管理科長王湮筑指出，今年4月交通定期票上路後，目前每天有23.8萬民眾使用，當初以1280元估算是依2016年10月資料，搭乘捷運、公車42次以上之民眾，計有23%使用超過1280元，此為可回饋公共運輸高忠誠度使用者。自月票推動後評估首月執行成效發現，捷運運量增加2.2%，公車增加1%，YouBike增加16%，確實符合當初預期效益。

交通局表示，若採用姚文智提案，用電子支付消費及廣告收入來折抵月票作法，由於並不太了解姚的計算版本，所以僅能以現有捷運公車與UUPON合作的累點計算方式，搭4次送1點，或消費50元送1點，4點折合1元，換言之要消費200元才能換1元，如果要0元吃到飽，必須消費25萬6千元。

交通局強調，若定期票定價800元，雙北市每年負擔提高到35億元，若要採0元，政府補貼款達300億，此為現有運量估計的補貼金額，若有更多民眾捨棄私人運具改搭大眾運輸，屆時補貼金額恐更高，

交通局也說，根據調查，多數民眾在意的是轉乘便利，因此還是有賴其他運具整合及強化接駁服務，並非價格壓低就可以拉高運量。