新北市府官員喬侯友宜「房」事 李坤城、何博文向監察院舉發

2018-06-19 15:15

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府副祕書長邱敬斌被爆出在上班時間前往台北市政府「關心」侯友宜文化大學宿舍案的發展，邱敬斌出面反駁時，情緒意外失控摔紙，新北市議會民進黨團總召集人李坤城及議員何博文、鍾宏仁，今天召開記者會，強調摔紙嗆聲掩飾不了關說事實，會後並將前往監察院遞交陳訴書，請求調查邱敬斌等相關人員是否失職。

邱敬斌上週出面說明時，氣憤地拿起桌上的紙怒摔，點名周玉蔻、何博文把部分細節記錯，卻說他講得有問題，激動的反應引起譁然。

李坤城今天說，邱敬斌、汪禮國一開始只承認12日到台北市政府，後來再爆出汪禮國11日與一名城鄉局周姓主管已先行前往，這種擠牙膏式的慢慢承認被透露的行程，是否還有沒曝光的行程，希望兩人清楚交代，究竟還去了哪些地方、見了些什麼人，免得再被抓包。

李坤城、何博文強調，邱、汪兩人的行程，絕不是生日巧合，也不是政治敏感度不夠，2位高階文官為什麼連續2天去都發局喬侯友宜的文大宿舍案，若不是朱立倫或侯友宜指使，2位文官不會甘冒被彈劾的風險去關說，朱立倫、侯友宜應該說清楚。

李坤城並表示，將要求經發局、勞工局去查又昱實業是否是空殼公司，有無投保等相關資料。

何博文在記者會後前往監察院，希望監察委員調查是否有失職情事，何博文也要求新北市政府政風處不要變「把風處」，要進行調查，還給市民真相。朱立倫應該率相關官員到議會報告，不要當神隱市長。