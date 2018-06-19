被做掉後... 林為洲爆：這些人打電話給他

2018-06-19 14:09

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨提名新竹縣副縣長楊文科參選新竹縣長，高呼「被做掉」的國民黨立委林為洲今表示，前總統馬英九、新北市長朱立倫都有因為這件事情打電話給他關心，認為黨中央應遵循民調制度提名，林為洲也自爆，民進黨秘書長洪耀福還打給他慫恿他脫黨參選，但他認為是見縫插針，回洪要他少來這一套。

林為洲今中午表示，近期有媒體做新竹縣長的民調，但這個民調排除他，只有楊文科、民國黨主席徐欣瑩、民進黨新竹縣長參選人鄭朝方，如同台北市長選舉民調只有丁守中、姚文智，沒有柯文哲一樣，民調沒有意義。

林為洲認為，在他準備自做全民調前公佈這樣的民調，時機很不恰當，而楊文科陣營之前也對外宣稱在新竹縣做民調不準，現在又拿該民調出來高調宣傳，明顯是自相矛盾，試圖帶風向影響選民接聽民調電話的結果。

林為洲還透露，在馬英九發聲明挺全民調制度的當天傍晚，馬還主動打電話給他關心，朱立倫也有打電話給他安慰，表達黨中央這樣做，對國民黨會有不利的影響。

林還自爆，洪耀福在評論新竹縣長選情當天也有打電話給他，叫他要出來選，但他跟洪耀福說，這是見縫插針，少來這一套﹔林也抱怨，黨中央在新竹縣長提名這件事情上，完全沒有打電話給他說明。