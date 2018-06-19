中國要求2日航更改對台稱謂 日政府：令人憂慮

中國要求日航更改對台稱謂，日政府表示憂慮。（日本航空提供）

2018-06-19 12:39

〔駐日特派員林翠儀／東京19日報導〕日本兩大航空公司屈服於中國壓力，將官網上的「台灣」的名稱更改為「中國台灣」，日本政府發言人、官房長官菅義偉對於中國的做法表示憂慮。菅義偉指出，政府當局以強制力要求民間企業的活動，基於特定政治立場採取措施的做法並不可取。日本已透過外交管道向中方表達日方的憂慮。

日本已透過外交管道向中方表達日方的憂慮

日本航空（JAL）及全日本空輸（ANA）在本月中旬相繼將官方訂票網頁上的「台灣」更改為「中國台灣」，此事引起日本友台團體及台僑團體抗議，我國外交部也於18日向兩家航空公司提出抗議，此事引起日本媒體的注意。

菅義偉在19日的記者會中回答記者時表示，日本政府已知道此事，並持續關注相關狀況。他並表示，一般而言，政府當局以強制力要求民間企業的活動，基於特定政治立場採取措施的做法並不可取。基於此一觀點，日本政府已多次透過外交管道向中方表明日方的憂慮。菅義偉也重申，有關台灣的問題，期待由當事者之間透過直接對話和平解決，是日本一貫的立場。

日媒追問，美國政府已通知其國內航空公司可以不理更名的要求，日本政府是否會比照處理，菅義偉表示外交上的應對不便詳細說明，但外務省中國課長已透過外交管道向中國外交部相對單位表明日方的憂慮。