反空污公投還沒准 藍營質疑中選會卡關

2018-06-19 12:16

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨立委向中選會提出的反空汙相關公投提案，歷經2個多月尚未核准通過，期程上恐趕不上9月完成第二階段連署與進入年底公投投票，立法院國民黨團今批評，中選會不但違法對公投提案進行「實質審查」，而在審查時更是充滿「藍綠眼」、「大小眼」，對於不利執政黨的公投提案刻意刁難、一卡再卡，已然失去獨立機關的中立性，淪為當權者的政治打手。

國民黨團批評，國民黨立委盧秀燕、林德福與曾銘宗在4月份先後完成第一階段連署而提出有關改善空汙的能源政策公投提案，均屬於不具敏感性的民生議題，竟屢遭中選會「技術杯葛」，一下要求補正提案主文、一會裁定須召開聽證會，會後又一拖再拖至今仍不議決准駁，心態極為可議，有配合執政黨進行年底選舉操作之嫌。

國民黨團指出，該案在5月初的聽證會上，行政部門未對提案表達反對意見，中選會卻在會後發文要求相關主管機關表示意見，但又不要求回覆時限；目前僅經濟部回函，環保署則未回覆，中選會因此至今未對盧秀燕的反空汙公投主文進行准駁之議決，刁難卡案日期已近80天。

國民黨團痛斥中選會，存心想讓反空汙公投期程趕不上年底地方大選而「出局」，簡直成為執政民進黨及行政院打壓在野黨公投提案的打手，中立客觀的傳統蕩然無存。

國民黨團質疑，盧秀燕要求逐年降低火力發電量的反空汙公投提案，4月3日送案、5月8日開聽證會、6月5日提出補正函，難道環保署一直不表示意見，中選會就一直不裁決？據悉，中選會將於今日下午召開中選會全體委員會議，國民黨團強烈要求中選會委員應本於職權及獨立自主精神，排除外力干涉，儘速針對盧秀燕所提公投案進行准駁的議決。

國民黨團表示，親綠人士所提出支持民進黨意識型態的公投提案，例如以台灣名義參加奧運、加入國際組織等，明顯有違憲法層次相關國名、主權議題不得公投的規定，中選會卻快速核准甚至無須聽證，也不必聽取相關部會實施可能性疑義的意見；相較於在野黨單純攸關民生的議題，卻要「五度五關」還被「推三阻四」？何其諷刺！原來民進黨多年來追求「人民做主」的公投，只是「自己才能作主」的公投罷了。

國民黨團重申，中選會「實質審查」公投案主文，不但違反公投法修法後的精神，更是為直接民權打造新型態「鳥籠公投」，令人憤慨。黨團引用立法院法制局近日針對公投法公布的研析報告內容指出，現行公投法規定，主管機關中選會對公投提案有5種審核事項，但其中並不包含實質審查。