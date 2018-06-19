日2大航空將台灣改為「中國台灣」外交部：區隔有彈性但不滿意

2018-06-19 12:08

〔記者呂伊萱／台北報導〕日本兩大航空日本航空公司（JAL）及全日本空輸公司（ANA）屈服於中國要求，將中港官網上的「台灣」標註為「中國台灣」，引發大批台僑不滿抗議。外交部上週表達嚴正抗議，不過今天也補充說，台日互動密切，在此案中看見企業展現彈性的區隔作法，「感謝這份善意」；但外交部也說，我方當然不滿意這樣的結果，希望不管任何場域都不能矮化我方。

中國於今年4月要求44家外國航空公司更改對台灣的稱呼，日本JAL和ANA本月中旬將簡體字中國官網與繁體字香港官網上的「台灣」標註為「中國台灣」，遭台僑團體發現並遞信抗議。外交部發言人李憲章今天在例會中說，外交部上週已經向日本政府、JAL和ANA表達嚴正抗議，要求2航空更正對我不當稱謂。

不過李憲章也說，中國要求企業改名一事，一路以來政府都在因應處理，也看見美澳政府強力表態反對中國的霸凌作法，同時有國際企業堅守適當做法，也有企業展現彈性，例如日航。李憲章說，對於日本在中國香港網頁上調整，和世界其他網站區隔，「我們尊重這樣的彈性，也感謝區隔性的善意」。

但李憲章也強調，對此結果仍不滿意，希望不管在任何場域都不能有矮化我方的做法。而台日關係互動密切，李憲章也提到民眾對此投射的感情程度不同，政府對任何航空公司都會採取一致的保衛國家立場，但以消費者角度，也可以主張個人權益受到侵害。

李憲章也提到，外交部內部盤點上百家航空公司，「絕大多數還是維持適當的對我稱謂」，但情形隨時變動，不便提供具體數據；另也與華航、長榮等國籍航空保持聯繫，目前沒有反應更名施壓情形。

李憲章同時再次批評中國霸凌作法不妥當，更嚴重傷害兩岸關係，希望中國方面適可而止。李憲章並說，時機成熟將提出法律訴訟，「該做的都會做」，確保我國國家尊嚴地位。