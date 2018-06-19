政府號召拒搭矮化台灣的航空？外交部：尊重國人自主考慮

外交部發言人李憲章。（資料照）

2018-06-19 11:40

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國無理要求外國航空公司矮化對台灣稱謂。英國「金融時報」昨在報導中引述國安會秘書長李大維說法指出，「我們將告訴人民，要不要搭乘這些屈服於中國的航空，是你們的選擇」。外交部發言人李憲章今天說，「我想秘書長並沒有在字裡行間呼籲拒搭」，並強調政府持續透過國際文宣說明立場，與各國政府及企業溝通，目前也正在進行法務諮詢與規劃，時間成熟時將以提起訴訟。

中國無理要求外國航空公司更改其官網上對台灣的稱呼，並將台灣列在中國之下，有部分國際航空就範。英國「金融時報」昨報導引述國安會秘書長李大維說法指出，台灣將採取反制措施，且「我們將告訴人民，要不要搭乘這些屈服於中國的航空，是你們的選擇」。

李憲章今天在外交部例會中回應澄清說，他不方便對此作進一步詮釋，但他看不出來李秘書長有呼籲國人拒搭，「我想秘書長並沒有在字裡行間提到」。李憲章說，政府尊重國人自主性考慮，也支持自由開放市場，同樣道理政府也呼籲中國尊重自由機制，不應採用非關稅或非貿易障礙的手法打壓台灣，也挫傷國際貿易自由原則。而外交人員公出赴任、公務回國或私人度假時，都選擇國營航空公司作為最優先考量，「政府當然應該適當表態」。

李憲章也強調，針對中國打壓民間企業作為，政府一直在密切因應中，作法包括推行國際文宣、與當地國政府及政要溝通，表達呼籲企業堅守營運自主的精神。李憲章也說，針對矮化作法，目前正在進行法務諮詢和規劃，「該做的都會做」，從國際自由貿易角度切入，時間成熟後將以最符合國家利益的方式提起訴訟。

李憲章也對於堅守適當做法的企業表達感謝， 同時再度批評中國霸凌作法不妥當，更嚴重傷害兩岸關係，希望中國方面「適可而止」。