總統接見貝里斯國會議長 感謝挺台參與國際

2018-06-19 11:27

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統今天上午接見訪台的貝里斯眾議院議長塔蘿拉（Laura Tucker-Longsworth）、參議院議長鄭經緯（Lee Mark Chang）以及參議員鄧史泰（Stephen A. Duncan），感謝貝里斯長期在世界衛生大會、國際民航組織以及聯合國氣候變化綱要公約等國際場域給台灣堅定的支持。

蔡總統在總統府接見訪賓，她致詞表示，這2年多來台灣和貝里斯互動越來越密切，不僅是兩國高層互訪，貝里斯也多次來台灣參加觀光食品等展覽活動，促進民間交流。

總統表示，國會外交是兩國互動關係中非常重要的一環，尤其在座貴賓都是國會重量級人物，塔蘿拉長期投入醫衛領域工作，在國會主持議事公正風格廣受好評；鄭經緯則是貝里斯首位華裔參議員以及參議院議長，也是知名的企業家跟美食家，而非常熱心僑胞的服務；鄧史泰是成功的銀行家，也在加勒比海金融界具有重要的影響力。

總統說，各位貴賓在不同領域都學有專才，這次一起來訪，相信不僅能提升台灣與貝里斯兩國的互動關係，也能對於未來的合作發展提供寶貴的意見。

總統指出，就在今年3月與這個月初，台灣分別有咖啡產業團以及經濟合作團前往貝里斯考察商機，她也期待跟貝里斯一起努力，促進經貿合作的交流，深化兩國情誼。

總統說，她要藉著這個機會，特別感謝貝里斯與總理巴羅（Dean Oliver Barrow）長期在世界衛生大會、國際民航組織以及聯合國氣候變化綱要公約等國際場域給台灣堅定的支持。總統最後請來訪的貴賓向巴羅轉達來自台灣的誠摯問候。