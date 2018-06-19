中國推「台胞證護照化」 學者籲政府積極應對

中興大學國際政治研究所教授陳牧民。（資料照）

2018-06-19 10:41

〔記者呂伊萱／台北報導〕外傳中國外交部正規劃「台胞證護照化」，推動台灣人逐步享有與中國人民同等待遇。中興大學國際政治研究所教授陳牧民認為，面對中國壓縮國際空間，過於保守被動，呼籲台灣外交決策者，一定要立刻改變思維、戰術，積極應對。不具名官員則提到，中國在國際上不阻止台灣人民使用護照，而是漸漸承認「加上台胞證的護照」，他希望提醒國人「接受就等於認同一個中國」。

中國領導人習近平去年在中共19大工作報告中提及，要給台灣人在中國學習、就業、創業與生活等同中國人民的「準國民待遇」。而中國一面在國際上阻撓台灣參與、壓迫外籍航空矮化台灣稱謂、施壓我外館更名「台北」，一面又祭出「對台31條」政策，吸收台灣青年人才。

本周一又傳出中國外交部正規劃「台胞證護照化」，未來台灣人到中國享有免簽或落地簽待遇的國家時，只要用護照搭配台胞證，就能享有與中國民眾相同的待遇。中國也在聯合國等國際組織中推動類似手法，當台灣民眾欲參觀相關機構時，台灣護照不被承認，但若出具「我國護照加上台胞證」就可通行。

陳牧民昨受訪時對此表示，雖然此事還在研議階段，但台灣目前回應都過於保守、被動，呼籲外交決策者一定要立刻改變思維、改變戰術。陳牧民舉例說，積極作法如政府既要推動新南向，外交國安系統便不應僅著重親美，而要思考如何和東南亞社會進行更緊密連結。他建議應「消除人的限制」，讓台灣外籍移工和外籍留學生更容易取得台灣居留權、甚至公民權，以使台灣變成真正的族群多元社會，不同於漢系社會，「中國更沒有理由宣稱台灣是中國的一部分」。

關於中國在國際組織中阻撓台灣參與，同時擴大台胞證在國際上的使用範圍，不具名的外交官員則指出，中國一方面有計劃性地培養國際組織人才，以便在國際組織裡用行政手段干擾台灣參與事務。另一面，對於台灣人民使用護照參觀國際機構一事，中國則不阻止台灣人民使用護照，而是漸漸「承認加上台胞證的護照」，吸引國人順應這種「方便的制度」。該官員希望提醒國人，「接受這種方式就等於認同一個中國」。