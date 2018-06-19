民進黨中執評委同額競選 新勇哥物語批大開民主倒車

2018-06-19 09:20

〔記者王榮祥／高雄報導〕報載民進黨中執委應選30人，中評委應選11人，首度喬到同額競選﹗新勇哥物語今評析，7月15日黨員代表大會連黨代表僅存的選舉權被閹割，對民進黨大開民主倒車、感到震驚難過與憂心忡忡！

勇弟今對中執、評委同額提出質疑，認為中間一定有不怕你知道的陽謀，並請教勇哥幫大家掀開國王新衣？

勇哥表示，民主政黨首重民主真諦在黨的選舉、能否公開透明呈現，基層黨員是民主政黨的組成要素，黨員能否參與至關重要，黨員不是黨領導階層的利用工具。

勇哥強調，沒有黨魂的人頭黨員固不足取，沒有黨德的無魂黨員更是黨走向衰敗的幫凶！他非常關心民進黨32年來的黨務運作，有無偏離政黨的民主常軌，對民進黨愈來愈大開民主倒車更感到震驚難過與憂心忡忡！

勇弟直言，民進黨是台灣土生土長，最接近地氣的草根政黨，創黨之初，黨員不僅深具冒險犯難的大無畏精神，尤其對黨應走民主進步的路線與堅持台灣主體意識，從未動搖﹔對黨務參與，特別是黨公職人員選舉，黨員無不獨立自主、選賢舉能，曾幾何時，黨員對公職候選人提名所擁有的神聖一票，已經被所謂全民調取代。

如今黨代表票選中執評委的權力，卻在派系介入運作坐地分贓下，全被剝奪殆盡，同額競選意謂著沒有競爭，只要自己投給自己一票就當選了，這是民進黨創黨32年來的第一次，完全違背民進黨民主進步的精髓，豈不啟人疑竇！？

勇哥分析，這屆中執、評委任期跨2018年地方選舉，與2020年總統與立委二合一選舉，事關11月24日縣市長選舉一旦重挫，黨主席應否負起政治責任辭職下臺問題，也關係到2020年總統黨內初選遊戲規則制定問題。

這次中執、評委首度出現同額競選，黨內人士說是「為因應選舉，黨要維持穩定結構」﹔過去32年，黨歷經無數次大型選舉，都不曾這樣做，勇哥問勇弟，有想到真正原因嗎？

勇弟說只能用猜的，所謂因應選舉，可能是為了年底縣市長選舉結果不理想，黨主席得不負責下台預作準備！？而2020年總統黨內初選也可以喬到沒人敢挑戰敗選黨主席的尋求連任？！這樣對不對？

勇哥認為，如果有那麼一天，為了「黨要維持穩定結構」，黨主席硬要「耍賴」不下台也要再選，可能是黨分裂的不幸開始吧？！