十部會向政院爭明年總預算 國防預算將微增

2018-06-19 08:42

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院正籌編明年度中央政府總預算案，據透露，多達10個部會向政院爭取總預算，包括衛福部、教育部與文化部部會都向政院爭取更多預算額度，備受矚目的國防預算，基於蔡政府推動國防自主的思考，明年度國防預算將適度增加，實際增幅待蔡總統最後拍板，行政院主計長朱澤民表示，明年度國防預算不會比今年少（今年法定國防部主管支出為3231億元）。

面對約10個部會動作積極，要超額向政院爭取明年預算，據悉，各部會已將108年度預算陸續呈報政院審議，行政院主計總處在4月底匡列給各部會一個基本額度，由各部會依額度上的建議編製預算，但包括衛福部等10個部會的預算都超出主計總處給的額度，政院知情官員表示，主計總處將檢視各部會的預算是否有編製不合理之處。

有關朱澤民表示，明年度國防預算不會比今年少，國防部發言人陳中吉說，對於主計長的說法，樂觀其成。軍方官員表示，將積極向行政院爭取明年度國防預算。

朱澤民指出，明年度中央政府總預算預估仍以社福支出為最大宗，將不會低於今年的法定預算數4906億元，各部會的法定義務支出，包括薪資、勞健保補助等就佔71.6％，至於各部會的基本維持費，則是從零基預算的精神來思考。

由於這兩年中央政府總預算的歲出與歲入規模都控制在2兆元以下，有關國防預算，蔡總統曾表明將以台灣前3年GDP的成長幅度，來增加軍事投資的幅度。今年度的法定國防部主管支出為3231億元，法定國防支出為3159億元，朱澤民說，國防部明年度的預算，無論是國防部主管的支出或國防支出，都不會比今年少。

為強化台灣自我防衛能力，國防部這2年都積極向府院爭取國防預算，前年蔡政府上台第1年，時任國防部長馮世寬就爭取至少4000億元的國防預算，面對今年軍方也將積極爭取預算，政院知情官員說，國防部因預算規模大，通常較晚呈報政院，但因明年歲出總規模不會明顯增加，因此不太可能大規模增加國防預算，但應會適度增加。