台南美術館年底竣工 當初賴揆採統包不追加預算、業界喊好

台南市立美術館正在施工，但美麗的外觀已引起民眾注目。（記者唐在馨攝）

2018-06-19 08:32

〔記者唐在馨／台南報導〕斥資近20億的台南市立美術館，一，二館預計分別在七月底及年底將陸續竣工並推出展覽，相較於國內其他透過國際競圖的大型建設，南美館興建過程並未额外追加設計內的預算，工期也未無限拖延，被業界視為重大公共工程的少數案例。

台南市立美術館是由曾獲普利茲克的日本建築師坂茂+聯鋼營造+石昭永建築師共同承作，二零一五年時這項國際競圖是在行政院長賴清德仍擔任台南市長時舉辦的，坂茂的設計打敗眾多國際知名競爭對手，不過強調鳳凰花轉化成五角形的造型，以及大量垂直堆疊、錯位的盒子，創造許多階梯的半戶外平台，並結合大型碎形遮蔭屋頂，都讓人留下深刻印象。

不過，這些設計也曾讓熟悉國內各國際競圖案例的人士擔心，真正施作時恐怕難免像很多大型的國際競圖案，不但工期一再延宕，經費也會一再追加。

不過，在台南市府及施工團隊的努力下，這個自二零一五年開始競圖並展開施工的建設案，一館原台南警察署基地預計七月底完成，二館原公一一停車場基地則預計年底完成，同步策展，重要的是過程也未追加原設計內預算。

一位工程界人士說，國際競圖完成後再出現狀況的例子不少，例如故宮南院曾經解約，又如台中國家歌劇院不斷追加預算及工期才完成，又如台中城市文化館變更設計改為綠美圖，但目前仍未標出，都顯示國際競圖完成到真正完工，有很長的路要走，台南美術館能夠順利完工，相當難得。

對此，台南市文化局長葉澤山說，南美館當初因為採統包制，所以如果中間出現狀況，廠商必需自行吸收，例如中間就出現鋼筋用量的計算問題，但最後市府還是不必多負擔支出，目前工程進入最後收尾階段，市府戰戰兢兢，一定要做到最好，呈現給市民及國人。