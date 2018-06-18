綠議員再爆料：新北市府想關說侯友宜宅可當學生宿舍

2018-06-18 23:11

〔記者郭安家、何玉華、鍾泓良／綜合報導〕新北市副市長侯友宜土地承租文化大學宿舍惹爭議，台北市議員洪健益今指，依照「台北市土地使用分區管制條例」，僅能做集合住宅不能做寄宿住宅，並爆料新北市城鄉局副局長汪禮國上週一投石問路有無解套空間，隔天新北市府副秘書長邱敬斌至北市府關說內容，就是希望北市府發函稱「可以當學生宿舍」。

對此，台北市都發局長林洲民僅說，已要求與新北市府官員會面的北市府同仁，都須繳交報告，明（19）日中午整合後，交由政風處調查。

城鄉局副局長汪禮國受訪指，他在北市都發局服務十幾年，上週一利用午休時間，前往處理一些私事，「專業心態作祟」才想繞到都發局了解，他當過規劃科長，對於現在的解釋為什麼會跟過去不同，想了解一下，前後停留約10至20分鐘，就趕回新北市府上班，坦承自己可能真沒有敏感度。邱敬斌未接電話，留言也未讀取，無法得知其回應。

洪健益表示，前市府郝龍斌時代，都發局核可侯友宜陽明山建物為集合住宅，承辦單位主管正是現在汪禮國，如今爭議再起，上週一汪赴北市府先投石問路有無解套空間，結果無功而返，隔天再與邱敬斌到北市府，就是希望一旦新北市府行文北市府，盼北市府回函該處可當學生宿舍。

洪健益指，上週北市府人員建議對方行文教育部，邱敬斌立馬反對，並認為目前在民進黨執政下午此舉一定會對侯友宜不利。他說，新北市府做法是在逼文化大學與與侯妻投資的又昱實業有限公司，重新談判租賃契、並增加談判籌碼。

侯友宜競選辦公室發言人賴冠群表示，洪健益是明顯抹黑、毫無可信之處。汪禮國再強調，「真的沒人叫我去」，整個聊天過程「沒有不法」，以後都不敢去都發局找朋友了。