反制中國 總統府：避免個別企業單獨面對中國壓力

2018-06-18 22:05

〔記者蘇永耀／台北報導〕中國無理要求外國航空公司更改其官網上對台灣的稱呼，並將台灣列在中國之下，有部分國際航空就範。總統府今晚表示，將提出反制措施，包括正與各理念相近國家交涉，共同研商因應，以避免個別國家或企業在單獨面臨中國壓力下，讓市場秩序與國家自主性受到傷害。

英國「金融時報」在今日報導時提到中國在蔡政府上台後加大施壓力道，包括中國無理要求外國航空公司更改其官網上對台灣的稱呼，而台灣將提出反制措施。

報導並引述國安會秘書長李大維說法指出，「我們將告訴人民，要不要搭乘這些屈服於中國的航空，是你們的選擇」。

李大維於訪談裡提到，針對中國這種過分的侵略性行為，台灣會採取的反制措施，包括對於這些把台灣列在中國一部分的航空公司採取法律行動。但他也坦言，這可能會是一個複雜的過程，可能需要二到三年才會獲得最後裁決。但李強調，這是一個重要的訊號，「我們會反擊，不是只有坐著無作為」。

總統府發言人黃重諺也表示，越來越多的事實證明，透過威脅、恐嚇的粗暴手段，無論是企圖把台灣的名稱從國際上消除，或者對台灣，乃至於對區域各方進行軍事上的威脅，不但不會改變台灣就是一個國家的事實，也不會改變台灣人民對於自由民主的熱愛與信念，相反的，這樣的作法，只會拉開兩岸間的距離，也正讓國際社會正視中國這樣的粗暴做法，甚至已經侵害到了各國企業、國民的自由跟權利，更將對中國失去尊敬與期待。

黃重諺強調，有鑒於中國以航權威脅各國航空公司，不僅是對自由經濟與市場秩序的破壞，更是公然的介入各國內政。對此，我們正與各理念相近國家交涉，共同研商因應，以避免個別國家或企業在單獨面臨中國壓力下，讓市場秩序與國家自主性受到傷害。