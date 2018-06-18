侯友宜陷文大爭議 周玉蔻：恐怕要換人選！

2018-06-18 20:27

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨籍新北市長候選人侯友宜近日身陷文化大學宿舍爭議，資深媒體人周玉蔻今日稍早在臉書表示，他覺得藍營的候選人「恐怕要換人啦！」。

資深媒體人周玉蔻今日稍早在個人臉書發文表示，「我的直覺告訴我：國民黨新北市提名參選人，恐怕要換人啦！」，他引述周錫瑋的話，表示讓住在裡面的學生，4個人住5坪的空間，顯然是「完全沒有人權的」。

但對於周玉蔻的猜測，根據《蘋果日報》報導，國民黨組發會主委李哲華表示，他不回應周玉蔻的評論，新北市的提名已經底定。

  • 新北市長候選人侯友宜近日身陷文化大學宿舍爭議，資深媒體人周玉蔻今日稍早在臉書表示，他覺得藍營的候選人「恐怕要換人啦！」。（資料照，記者葉冠妤攝）

    新北市長候選人侯友宜近日身陷文化大學宿舍爭議，資深媒體人周玉蔻今日稍早在臉書表示，他覺得藍營的候選人「恐怕要換人啦！」。（資料照，記者葉冠妤攝）

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