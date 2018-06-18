日兩大航空屈服改列「中國台灣」 外交部抗議要求更正

日本航空公司中國簡體版售票網站，將「台灣」標註為「中國台灣」。（記者林翠儀翻攝）

2018-06-18 18:18

〔記者呂伊萱／台北報導〕日本兩大航空日本航空公司（JAL）及全日本空輸公司（ANA）屈服於中國要求，將中港官網上的「台灣」標註為「中國台灣」，引發大批台僑不滿抗議。外交部今天表示，已向兩家航空公司表達嚴正抗議及我政府的堅定立場，要求其更正對我的不當稱謂。

中國於今年4月要求44家外國航空公司更改對台灣的稱呼，此無理要求遭美國白宮斥為「歐威爾式胡言亂語」，加拿大政府也表達反對中國向民營企業施壓的做法。

台僑團體本月中旬則發現，日本兩大航空公司JAL和ANA屈從中國壓力，悄悄於在中國簡體字和香港繁體字的售票官網，將「台灣」標註為「中國台灣」；十數個台僑團體17日則聯名致函給兩家航空公司表達抗議。

外交部發言人李憲章今天回應說，外交部高度關切本案，並表示已指示我駐日本代表處向JAL和ANA表達嚴正抗議，以及表達我政府的堅定立場，要求兩航空更正對我不當稱謂。

外交部說，中華民國作為主權獨立國家，長期在國際社會扮演負責任且積極貢獻的角色，在民主、自由、人權及法治等各層面的發展成就，更普獲國際社會肯定。外交部譴責中國當局，在國際間一再對我國無理蠻橫打壓，相關作法不僅無法改變此一客觀事實，反而增加台灣人民的反感，嚴重傷害兩岸關係。

外交部也再次呼籲國際社會，正視中國政府濫用政治力干預各國企業營運的蠻橫做法，籲請各國政府及相關企業秉持尊嚴與正義，發揮道德勇氣抗拒中國的無理要求。