駁柯P敬老金買票說 姚文智：他父母也領得不亦樂乎啊

2018-06-18 16:42

〔記者周彥妤／台北報導〕對於國民黨台北市長參選人丁守中、民進黨台北市長參選人姚文智，皆喊出要恢復發放重陽敬老金，市長柯文哲今表示，這種政策買票非常有效，但這些錢都是公家錢，這叫沒有財政紀律，主張應建立完善老人福利系統。姚文智受訪反批，柯只是為挽救停發敬老金重挫的民調，不但是即興式政策，且受惠人數少之又少，「怎麼有臉說這種話」？他說，重陽敬老金是因應年金失衡下的補貼，卻被講成買票，「他父母在別的縣市也是領得不亦樂乎啊」！

姚文智受訪說，柯文哲砍了重陽敬老金，為了挽救重挫的民調，後續釋出很多老人相關福利政策，但很多花費都是即興式，例如很多老人不能出門，卻補貼公共運輸，真正使用者很少，石頭湯計畫、老人共餐也是例證。

姚說，發放重陽敬老金的初衷，在於因應年金失衡，卻被柯講成買票，「其實他的父母在別的縣市也是領得不亦樂乎啊」，未來如果年金改革完善後，重陽敬老金當然可以重新再檢討。

姚痛批，柯都是即興老人福利，真正用到都只有頂多2%，老人在宅醫療長照都是落後全國各地，「這樣的市長怎麼有臉說這種話？」

至於上任後是否延續柯的石頭湯計畫、老人共餐？姚文智說，這些計畫都可以再檢討，但是如果一個計畫只有2%人享受到，當然就要調整。