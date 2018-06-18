捷運月票0元遭譏 姚文智：前市府首長稱柯沒魄力才做不到

2018-06-18 16:28

〔記者周彥妤／台北報導〕年底選戰開打，捷運月票吃到飽1280元，成為各陣營討論焦點，民進黨台北市長參選人姚文智日前稱，他上任0元都有可能，今天市長柯文哲稱「選不上亂喊價」，姚受訪說，他提出的政策，是不滿柯才離職的市府首長，曾向柯提出的建議，但對方指柯當時「沒魄力才做不到」，故而向他提議。

姚文智今天下午於立法院受訪表示，自己說的月票0元，其實是結合電子支付和電子消費，畢竟電商市場上看2300億元，數位廣告不斷攀升，已經到660億元，台灣現在已經有這樣的條件。

姚文智說，未來如果結合悠遊卡，有了電子支付和電子消費的功能，結合電商，電商的回饋可以化為點數，回饋到大眾運輸的搭乘，0元當然就有可能，這也不是自己發明的，這是不滿柯市長、後來離職的市府首長，曾在內部提案建議，但因柯做不到，對方轉而向自己建議。

姚文智說，紅利扣點交通運輸費用，這就是智慧城市的實踐，怪不得北市在智慧城市評比，輸給嘉義、台中和桃園；他批評，柯就連這樣的嘗試都不敢，只知道花市民的錢，補貼1280元月票，北市為了該政策要補貼5.6億元，日後每年補貼更上看80億元。

他批評，柯文哲只知道拿納稅人的錢補貼，但是看不出搭乘公共運輸的成效，也看不出邁向智慧城市的實踐，也不知道利用民間資源，這就是不用功、不用腦，沒有心思在市政上的最好證明，怎麼好意思罵人？

姚文智重申，只要運用電子支付和電子消費，0元就有可能；舉例來說，如果電子票證整合，像爸媽有比較多的消費，但是小孩上學搭乘捷運，爸媽消費的紅利，可以轉到小孩上學交通的補貼，整個家庭都可以使用，這個就是0元月票，就是智慧城市的實踐。

姚文智說，電商市場、數位廣告商機無限，每年要花80億元補貼，不想辦法解決，只會花市民錢補貼，不思考民間資金導入的營運方式，才是最不負責任。

姚文智強調，智慧城市的實踐，永遠只是做官樣文章，看別人很羨慕，台北市可以做的，他數度強調這是離職市府首長的建議，對方告訴他，柯就是沒魄力，才會做不到。