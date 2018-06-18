獨家》竹縣長參選人大集合 林為洲：選到底

立委林為洲與民眾握手打招呼時，不斷強調「一定要選到底，就像划龍舟一樣，划也要划到底！」（記者廖雪茹攝）

2018-06-18 14:59

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣縣長盃龍舟競賽，今天在新豐鄉池和湖登場，各黨有意參選縣長的人選，難得全部到齊，上演「端午大集合」！獲國民黨提名的副縣長楊文科，與仍未放棄的立委林為洲，坐在貴賓席上一度握手致意。

新竹縣長參選人，獲民進黨提名的鄭朝方、民國黨主席徐欣瑩、與國民黨的楊文科、林為洲，今天上午都出席龍舟賽開幕式，與縣長邱鏡淳、議長張鎮榮、以及身兼竹縣體育會主委的副議長陳見賢同台。

陳見賢致詞時表示，龍舟比賽一定有輸贏，勉勵選手注重運動精神。

席間，楊文科、林為洲一席交頭接耳，並握手致意。坐在兩人中間的新豐鄉長徐茂淦笑稱，「我來當小丑，緩和一下」。徐轉述，楊、林互動時，楊向林說，先前初選時期，請多包容一下；林則回應，選舉是選舉，選後還是朋友。

各參選人團隊都把握龍舟賽活動，爭取曝光、懇託拜票。其中，林為洲逐一向民眾握手打招呼時，不斷強調「一定要選到底，就像划龍舟一樣，划也要划到底！」，還說「划龍舟划到一半，突然說不比速度改比姿勢，這樣可以嗎？所以絶對要奮戰到底！」

國民黨雖已提名楊文科，但林為洲曾揚言要自辦兩次民調決定未來動向，讓藍營新竹縣選情仍存在變數。

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