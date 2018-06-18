午時立蛋 黃偉哲、高思博「王見王」互動少

民、國兩黨南市長參選人黃偉哲（蹲者右一）與高思博（蹲者右二）等人一起玩立蛋遊戲。（記者王俊忠攝）

2018-06-18 13:27

〔記者王俊忠／台南報導〕全台白龍庵安慶堂「五瘟宮」恭祝五毒神壽辰及慶賀端午，今天端午節午時，廟方舉行取「午時水」消災解厄、「立蛋」轉運除厄、除瘟、限量避邪香包結緣及搏平安龜等活動，吸引多位民代與大批信眾冒雨參加，活動時下了20分鐘的雨，接著又放晴，許多信眾稱奇。

位在南市中西區中正路131巷內的全台白龍庵安慶堂「五瘟宮」，今天上午10點，許多民眾扶老攜幼到廟前排隊，人潮熱鬧滾滾，上午11點起，廟方開放信眾排隊領取香包與立蛋活動。民、國兩黨市長參選人黃偉哲與高思博兩人「王見王」，兩人見面時微笑點頭以對、沒有多說什麼話。

市議員莊玉珠、許至椿、洪玉鳳、陳怡珍與多位民代助理也到場共襄盛舉，民代們與民眾、親子一起蹲下身在地面嘗試立蛋，一試再試終於將蛋立起來，會場不時傳出立蛋成功了的陣陣歡呼聲，黃偉哲與高思博都各立起5顆蛋，黃還不時與身旁小孩討論如何立起蛋的訣竅，看起來童心未泯。

好帝一食品公司董事長劉貞秀也贊助大西瓜、荔枝等節慶水果給參與信眾解暑。中午由廟方人員把從地下水井取出的午時水倒入瓷甕，化符儀式後，信眾爭相上前取水；有信眾說，每年都會來取「午時水」，帶回家給全家人喝、相信能避邪消災解厄。

原本預計今午在社區公園籃球場舉行立蛋活動的南區新生里，因為近午有間歇雨勢，里長王安國只好臨時取消活動，送粽子給與會民眾歡度「5日節」。新生里與環保志工長期利用地方資源回收的所得辦理里內「長青食堂」，請優良廠商、營養師調配菜色，週一到週五免費提供里內65歲以上長輩共餐，長青食堂也邀請區長朱棟送粽子給里內獨居老人，一起歡度端午佳節。