顏聖冠批北市國小裝冷氣畫大餅 家長會負擔壓力大

2018-06-18 13:08

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲日前拍板要北市中小學教室將全面裝冷氣，估計初期建置費用約15億元。民進黨議員顏聖冠今天指出，市府畫了一個大餅後，將所有責任回歸到各校家長會身上，每校至少需要募資700萬元以上，但又因為建置時間過長，既使是現在家長樂捐，等到冷氣裝好可能都已經畢業了，而且許多弱勢家長根本無力負擔冷氣建置費用，盼市府能再擬定提短中長期的計畫。

顏聖冠說，市府僅補助電費，每校至少要700萬元的冷氣建置費須由家長會募資，對於許多家長會不是那麼容易，尤其中正萬華區弱勢家庭多，若以一人4、5千元計算，假設有3個小孩同時就讀，至少要捐1萬元以上，負擔非常重。她更提到，要家長募捐也會面臨，冷氣可能要等到畢業後才安裝好，過去就有家長主張要退費，甚至對家長會長提告。

她認為，市府應統籌處理金額，或至少補助一半的建置費，讓家長會壓力不要那麼大，同時也要協助弱勢家庭出資。

台北市國小家長聯合會總會長張喜文表示，天氣炎熱下，很多小朋友都熱到長痱子。她說，目前北市國小有半數安裝冷氣，但實際募到款項的很少，大多是仰賴捷運、航道補助，或是廟宇、校方的二手冷氣。她說，依據市府規定，募款金額要達5成以上，市府才會安排電源改善工程，接下來再安裝冷氣至少也要4年。她提議，市府除了補助弱勢外，也可以考慮租賃冷氣，這樣2年內就能完成，一個人也只需要負擔400元左右。

張喜文補充，之前傳出市府要全面補助冷氣，後來要交由各校家長會募款，但這樣的轉折已經引發部分之前捐款的家長要求收回募款，但事實上過去至今市府都沒有補助學校安裝冷氣。