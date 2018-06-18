獨家》小錢也貪？婦聯會辦華府龍舟賽 10年拿政府300萬

「華府龍舟賽」雖改由「大華府台美文化協會」主辦，但該活動在2016年前，由婦聯會大華府分會主辦，婦聯會近10年藉此活動，領到外交部、僑委會300多萬元補助。圖為婦聯會美齡樓。（記者陳鈺馥攝）

2018-06-18 12:51

〔記者陳鈺馥／台北報導〕今逢端午佳節，在美國華盛頓舉辦的「華府龍舟賽」，目前雖已改由「大華府台美文化協會」（TUSCA）主辦，但該活動在2016年以前，均由婦聯會大華府分會主辦，婦聯會近10年藉此活動，領到外交部、僑委會300多萬元補助；對此，民進黨立委痛批，婦聯會有數百億元財產，連這點小錢也要貪。

據「外交部駐外館處近10年補助婦聯會海外分會表」顯示，我國駐美代表處在過去10年補助婦聯會，合計約3萬7200美元（約新台幣110多萬元）。

僑委會補助方面，馬政府在2009年大手筆補助新台幣27萬2160萬元，給婦聯會大華府分會辦理第8屆龍舟賽。

隔年，僑委會再以辦理「2010年第九屆龍舟賽」名義，給婦聯會25萬4800元；2011年同樣補助23萬2480元、2012年給23萬6240元，截至2016年最後一次補助婦聯會「華府龍舟賽」，僑委會近10年共補助247萬5600元。

據了解，婦聯會設有大華府分會等19個海外分會，過去每逢端午便以辦理龍舟賽方式，領取外館和僑委會政府補助，不僅是大華府分會有此現象，婦聯會奧地利分會自2009年起也同樣辦理慶祝端午節活動，領取僑委會1萬3368元補助，直至2016年總共獲7萬多元慶祝端午。

對此，民進黨立委賴瑞隆痛批，婦聯會坐擁385億元勞軍捐資產「富可敵國」，還敢跟外交部駐外館、僑委會拿經費補助辦划龍舟活動，可見婦聯會高層相當貪婪，連這九牛一毛的小錢都要，佔盡國家便宜。

賴瑞隆指出，馬英九政府執政時，對婦聯會海外分會補助大筆金額，過去這些被婦聯會拿去的錢，國家都應追討回來。

賴瑞隆說，尤其婦聯會帳冊被辜家銷毀，婦聯會前主委辜嚴倬雲還滯美不歸，該負的責任都不能免，黨產會應加速追討婦聯會不當黨產，及調查旗下各基金會。