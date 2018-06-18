訪綠營里長成功拔樁？ 柯P：服務地方「積小勝為大勝」

2018-06-18 11:44

〔記者周彥妤／台北報導〕年底台北市長選戰開打，與綠營分手的市長柯文哲，今天前往中山區拜訪各里長，第一站是埤頭里民進黨籍里長林銘清，外界解讀是拔樁成功。柯表示，不要想這麼多，台灣就是被意識形態綁架過頭；他強調，訪里長可以直擊地方問題，北市府要從管理團隊變成服務團隊，從個案發現通案，這叫「積小勝為大勝」，也是個人政治理念。

柯文哲今預計拜訪中山區10多位里長，他表示，其實長期以來，他假日也很少休息，不是拜訪里長，就是拜訪商圈，幾乎台北市商圈都到過，有的還到過好幾次，今天的行程也不是第一次來，以前就來過。

柯強調，里長就像「訊息提供者」，會告訴我們地方有哪些問題，甚至會帶著我們親眼直擊，北市府要慢慢從管理團隊變成服務團隊，地方上如有什麼需要，我們蒐集資料，常常是從個案當中發現通案，這是個人的政治理念，「積小勝為大勝」。

但有媒體追問，中山區現有「反柯大本營」之稱？今天舉措是在回防？柯文哲表示，先不管是「反柯」、「柯黑」或「柯粉」，不可能讓所有人滿意，做多少算多少，盡量做。

柯文哲表示，不要想這麼多，人都有私交的朋友，不是只有政黨，整個台灣就是被意識形態綁架過頭，不管是人情世故，或是做的好壞，大家都會知道。

談到是否支持柯文哲連任？林銘清受訪說，自己支持做事的人，柯和他都是傻傻做的人，就是做給大家看，給大家感受，不要說誰拔誰的樁。

至於是否擔心被民進黨開除黨籍，林銘清表示，民進黨不是這麼沒有肚量的黨，尤其副市長、幕僚也有民進黨籍，這又要怎麼解釋，自己就是挺有做事的人。