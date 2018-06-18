丁姚各喊捷運月票降價或免費 柯：選不上亂喊價？

台北市長柯文哲（左）18日拜訪民進黨籍中山區埤頭里長林銘清（右），林里長公開祝賀柯市長能順利連任。（記者張嘉明攝）

2018-06-18 11:05

〔記者周彥妤／台北報導〕年底選戰增溫，各陣營候選人動作頻頻。與綠營分手的台北市長柯文哲，今天前往中山區拜訪埤頭里民進黨籍里長林銘清，會後受訪談到國民黨市長參選人丁守中、民進黨市長參選人姚文智，皆喊出要恢復發放重陽敬老金，柯表示，這種政策買票非常有效，但這些錢都是公家錢，這叫沒有財政紀律；柯也主動提到捷運月票吃到飽1280元，人人喊降，甚至喊出0元，柯更酸：「你是認為你一定選不上，所以亂喊價是不是？」

對於藍綠市長參選人丁守中、姚文智皆稱上任後，要恢復發放重陽敬老金，柯文哲說，如果是兩位候選人經營企業，自己賺的錢要拿出來花，我們當然說感謝，但現在花的錢是國家的錢。

柯說，現在的敬老卡480元，可以搭乘公共運輸，還有一些場館使用，另外65歲以上肺鏈疫苗、居家醫療、石頭湯計畫，一路也在蓋日間照顧中心，都有一套老人福利系統。

柯強調，若候選人要發敬老金，候選人也不會取消自己現行的政策，所以只是多花錢而已，初估也要花10億，但這些錢終究是國家的，怎麼使用長期才會有效率，坦白講此事也在考驗台灣社會的理智思考，這種政策買票非常有效，「廢話，我也知道」，因為自己就看過很多議員的政見，就是恢復發放，但是錢是你賺來的嗎？這個叫沒有財政紀律，這就是為何北市3年可以還債520億，「你們看不順眼，你們也去還債啊！」

話鋒一轉，柯也提到，捷運月票吃到飽1280元，大家也在喊調降，甚至有0元的，他說1280這個數字，是北市府花了2年時間去詳細計算，錢要從哪裡來，而且此事也牽連新北市，政治上不要亂喊價，「你是認為你一定選不上，所以亂喊價是不是？」「你要0元，難道錢是從天下掉下來？」此事牽涉政府要補貼、新北市是否同意，沒有這麼容易，亂喊價是不負責任的行為。

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