大阪強震 外交部：國人均安

大阪強震，乘客從停駛電車中步行疏散。（法新社）

2018-06-18 09:57

〔記者呂伊萱／台北報導〕日本關西地區於當地時間今早7點58分發生規模5.9強震，大阪府北方及京都府南方都能感受到明顯搖晃。我駐日代表謝長廷上午在社群軟體中發文表示，我駐日大阪代表處已在第一時間連絡僑民及留學生，台灣旅客安全情形也正在確認中。

根據日本氣象廳資料，這起規模5.9的強震震央在北緯34.8度、東經135.6度，位於大阪府茨木市東南方，震源深度為10公里，沒有海嘯疑慮。大阪府北部達到震度「6弱」；京都府南部為震度「5強」；滋賀縣南部兵庫縣東南部以及奈良縣為震度「5弱」；滋賀縣北部、京都府北部、大阪府南部、兵庫縣北部、兵庫縣西南部、淡路島、香川縣東部為震度4級。

地震造成部分新幹線與JR停駛、另有停電、水管破裂、火災與地面破損等事故；綜合日媒報導，大阪府高槻市市立壽榮國小一名9歲女童疑似遭倒塌牆壁壓住，呼吸心跳停止。

謝長廷上午在臉書及推特分別發文說明災情，包括新幹線聯絡京都神戶奈良部分以及JR部分暫停行駛，也有部分已預告再開。謝長廷也說，隨後也許會發生餘震或其他後遺症，駐日大阪代表處已在第一時間聯絡僑民留學生，回報安全，台灣旅客部分也在確認中。

外交部則於上午稍晚統整回應表示，經我駐處聯繫，確認目前並無我國人受波及，我駐處同仁人員眷屬亦均平安無虞。駐處將持續與當地政府部門及我國人保持聯繫，掌握後續發展及我國人安全。（10:20更新）