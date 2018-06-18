陳師孟調查黃世銘誣告林秀濤 不排除提案彈劾

2018-06-18 09:14

〔記者鍾麗華／台北報導〕前檢察總長黃世銘洩密給前總統馬英九，曾在2013年引爆「9月政爭」，監院當時2度提案彈劾黃世銘都未過，不過，蔡政府提名監委上任後，陳師孟接受前高檢署檢察官林秀濤陳情，指黃在洩密案中損害其名譽，盼陳師孟調查、還她清白。而監院在阻擋3個月後，終於核准調查，陳師孟說，若是黃世銘真有誣告的情形，不排除提案彈劾。

監院上週三（13日）召開司法及獄政委員會，同意陳師孟調查「黃世銘誣告林秀濤案」，不過，馬提名監委仍有所顧忌，在調查案加入多項條件。司獄委員會召集人方萬富即要求加入調查，並主張更改案由。但陳師孟強調，「要派人監軍、平衡」，他不在意、也認為沒關係，因為沒有什麼好隱藏的，但無法同意以修改案由做為核准調查的交換條件。

陳師孟說，今年3月他首次擔任值班監委時，林秀濤特地前來向他陳情，指黃世銘在洩密案中損害其名譽，黃當時開記者會，指控她在處理民進黨立委柯建銘的全民電通案中接受關說、是洩密案一環，讓她被記警告，希望能還她公道。

林秀濤陳情時解釋，當時特偵組稱時任立法院長王金平在2013年6月28日曾打電話向她關說，要求不要對柯建銘提起上訴，但她早於前一天的27日認定「核無違法」並決定不予上訴，而28日她人已在日本度假，直到7月2日才返國，特偵組關說指控是子虛烏有。

特偵組以他案聲請掛線監聽林秀濤及她女兒電話，且黃世銘也將她的偵訊內容洩露給馬英九，又指她應訊時情緒不穩，損害她名譽，而高院去年7月判黃世銘應賠償林秀濤10萬元定讞。

陳師孟受理林秀濤陳情後，向監院提案調查，卻被指這是舊案不能再查，不過，陳師孟亟力爭取，強調已調查的是洩密案，並非損害林秀濤名譽部分，最後監察院長張博雅決交由司獄委員會討論，上月經委員會討論後，逐字發言紀錄呈給張博雅簽核，張卻遲未批示，至到13日才又再經由委員會討論確認。

陳師孟說，他的立案程序並非循新的調查案，而是依與洩密案的「同一案」，因此當初調查黃世銘案的相關卷宗，他有權調閱，不過，他也強調，他要查的是誣告林秀濤的部分，未來若提彈劾也非針對洩密案。