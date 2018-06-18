日兩大航空矮化台灣 日人、台僑發動抗議

2018-06-18 06:03

〔駐日特派員林翠儀／東京18日報導〕日本兩大航空公司屈服於中國的無理要求，將售票網路上的「台灣」標註為「中國台灣」，引起包括在日台灣同鄉會等10個台僑及日本友台團體發動抗議，17日晚上致函日本航空公司（JAL）及全日本空輸公司（ANA）兩社要求訂正，並呼籲台灣民眾協助抗議，向兩家公司傳達「台灣不是中國的一部分」。

中國官方以「將台灣列為獨立國家之嫌」的理由，在今年4月25日要求44家外國航空公司於一個月內更改對台灣的稱呼，但至5月25日為止有26家航空公司未配合改名，中方顏面無光，將限延長兩個月至7月25日，並宣稱這些航空公司有「技術原因」所以同意其申請延長。

台僑團體指出，日本兩大航空公司JAL和ANA屈從於中國壓力，悄悄於本月中旬修改中國簡體字和香港繁體字的售票官網，將「台灣」標註為「中國台灣」。包括在日台灣同鄉會、群馬縣台灣總會、在日台灣婦女會、台灣研究論壇、台灣獨立建國聯盟日本本部、台灣聯合國協進會東京支部、東京崇正公會、2020東京奧運「台灣正名」推進協議會、日本台灣醫師連合及美麗島交流會等10個團體，17日致函JAL社長赤坂祐二及ANA社長平子裕志表示抗議。

抗議函中指出，中國為了正當化侵台政策，積極宣傳「一個中國」政策並進行思想統制。台灣不是中國領土的一部分，日本政府也未承認中國編造的說法，但身為日本企業的兩家航空公司卻屈服於霸權主義國家，自甘淪為中國併吞台灣的幫兇。

台灣研究論壇會長永山英樹表示，此舉不但讓台灣國民感到十分遺憾，身為日本國民，更是無法原諒這種巴結中國侮辱台灣的行為。他們已在日本發動抗議活動，希望台灣朋友們也協助向這兩家公司傳達「台灣不是中國一部分」的這個聲音。