兩次飛彈驗證失敗 傳中科院怒換「天劍計劃」主持人

中科院日前進行飛彈作戰射擊驗證時，連續兩次驗證失敗，傳出「天劍計劃」主持人因此遭到撤換。圖為IDF戰機掛載天劍二型飛彈。（資料照，記者游太郎攝）

2018-06-17 20:57

〔即時新聞／綜合報導〕中科院日前進行飛彈作戰射擊驗證時，連續兩次驗證失敗，傳出「天劍計劃」主持人因此遭到撤換。不過有另一說法指出，這是內部人事上的糾葛，只是藉這次驗證出包為由，撤換金姓主持人。

據《上報》報導，知情人士透露，在國軍漢光演習前的飛彈射擊驗證中，空軍進行「神斧專案」萬劍彈的作戰驗證，抽測一枚萬劍彈發射，未料發生尾平衡翼展開不完全，讓萬劍彈失去平衡，造成彈體不規則滾動而失控，最後測試人員只好按下自毀裝置在空中引爆。而海軍「定海計劃」的海劍二系統實彈中途導引的測試，則是在劍二飛彈點火後，突然出現訊號異常，造成飛彈無法脫離發射架，未能順利發射。所幸是屬於中途導引的測試，推進器固態燃料燒完後就結束，未引發意外，不過研發小組也就失靈原因進行檢視。

「神斧專案」及「定海計劃」，另外還有「奔劍專案」與「劍影專案」，都屬於中科院「天劍計劃」研發的一部分。這次前兩者連續兩次驗證失敗，中科院高層突然撤換「天劍計劃」的金姓主持人，引起內部議論。

不過空軍認為過去並沒有因驗證失敗，而責難中科院，反而還增加「神斧專案」的經費。中科院也從未有因測試失敗而撤換計劃主持人的前例，因此內部傳出可能是因人事上的糾葛，中科院高層趁此機會，以不適任名義，撤換金姓主持人。