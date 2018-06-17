陳其邁：讓高雄成為穆斯林最友善城市

陳其邁（右）今天出席印尼開齋文化節活動，強調讓高雄成為穆斯林最友善城市。（記者葛祐豪攝）

2018-06-17 15:57

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市長參選人、立委陳其邁今天出席印尼開齋文化節活動，與來自印尼等各國的穆斯林朋友齊聚慶祝，並對穆斯林朋友說「apa kabar？」（印尼語「您好嗎？」），獲得現場穆斯林朋友熱烈掌聲。

穆斯林慶祝一年一度齋戒月結束，高市府今天特別舉辦印尼開齋文化節活動。

陳其邁致詞時表示，高雄目前有5萬多名移工朋友，其中約有2萬2千多名來自印尼，大部分是穆斯林，不只參與非常多高雄的經濟建設，也帶來多采多姿的文化，讓台灣呈現更豐富的樣貌。

陳其邁提及印尼非常有名的歌手楊詩曼（Agnes Monica Muljoto），曾經參與演出台灣的連續劇《白色巨塔》，讓台灣觀眾留下深刻印象。

陳其邁強調，高雄是多元友善的城市，不僅要照顧穆斯林朋友，也要推廣在台第二代新住民的母語教學，讓更多新住民下一代，有機會在台灣發揮所長。

他說，未來將透過勞工、文化兩大方向，包括勞工服務、教育系統、清真認證等，讓在台的穆斯林朋友們，能夠將高雄也當成自己的家，保障移工朋友的權益。

陳其邁表示：「高雄清真寺是穆斯林朋友永遠的家，高雄也是廣大穆斯林朋友的家。」，期許高雄成為穆斯林朋友最友善城市。