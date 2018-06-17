敦睦艦隊訪問馬紹爾 馬國總統登艦簽名、見證邦誼

馬紹爾群島共和國總統海尼（Hilda C. Heine）女士登上磐石軍艦瞭解台灣文化，並在文宣館中簽名。（圖：軍聞社提供）。

2018-06-17 14:23

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍107年敦睦遠航訓練支隊已經結束任務返回國門，此次航程的首站及最後一站都停留位於大洋洲的馬紹爾群島共和國，馬國總統海尼（Hilda C. Heine）女士親自登艦，並在磐石軍艦的文宣館上簽名，見證台馬兩國邦誼穩固。

軍聞社派有記者全程隨行報導，並且記錄敦睦艦隊到訪邦交國的點點滴滴。根據軍聞社今天報導指出，敦睦支隊航抵馬紹爾後，馬國民眾及僑胞手持兩國國旗不斷揮舞，並為我國海軍官兵獻花致敬，馬國民眾的熱情展露無遺。

敦睦支隊為了回應馬國政府及民眾的高度重視，特別準備書包、籃球及排球等物資，分由我國駐馬國大使唐殿文及高支隊長贈送給馬國外交部長席克。

軍聞社強調，2次敦訪馬國期間，「海軍官校鼓號樂隊」、「海軍樂儀隊」及「陸戰莒拳隊」官兵，先後在馬紹爾學院籃球場及羅拉球場進行操演，展現平日勤訓苦練的堅實戰力，獲得圍觀民眾熱烈掌聲。

此外，為慶祝建交20週年，軍聞社報導表示，支隊官兵及政戰學院學生一起前往當地阿爵爾塔克小學，協助教室外牆粉刷及塗鴉，在大家細心合作之下，分別完成包括海錨及3艘軍艦的「敦睦支隊隊徽」，以及包含兩國國旗的「建交20周年紀念圖」，唐大使伉儷、高支隊長及該國國會議長凱迪先生（Kenneth A. Kedi）、副校長也在塗鴉完成後，與支隊成員合影。

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20180617-海軍敦睦遠航班超軍艦過巴拿馬運河

陸戰莒拳隊官兵在馬紹爾學院籃球場進行操演後，當地小朋友熱情上前請教「功夫」，並興奮合影。（圖：軍聞社提供）。