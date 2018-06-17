林佳龍拜會住友商事 力邀投資台中

林佳龍（右）訪日期間，拜會住友商事常務執行役員山埜英樹（左）。（台中市政府提供）

2018-06-17 14:03

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長林佳龍訪日期間拜會「住友商事株式會社」，希望對各項開發計畫、綠色能源等搭建合作橋梁。林佳龍表示，期盼未來與住友商事相互建立窗口，討論投資合作事宜，若住友商事投資台中，市府將全力協助相關投資事項。

市府指出，住友商事成立於1919年，是日本首屈一指的大型綜合商社，跨足的行業與產品相當多元，包括金屬製品、機電、不動產、化學品、電子、藥妝店事業等，住友商事最新企業營運策略，則將電動車、電池產業及風電產業等列入主要推動內容。

林佳龍拜會住友商事常務執行役員山埜英樹時，雙方針對風電產業、地產開發、智慧城市等發展經驗進行交流。

林佳龍說，他擔任市長以來，積極進行招商，促成三井在台中港設立Outlet Park，三菱電機也在台中增加投資，期待未來與住友商事更進一步合作，希望雙方建立聯絡窗口，討論合作相關事宜，若住友商事投資台中，市府將全力協助相關投資事項。

他又說，台中正在進行雙港計畫，期盼透過開發，將過去落後的雙港地區發展得更完整，而雙港地區未來也將配合重工業、離岸風力等綠能發電進行發展，希望住友商事能協助進行相關開發計畫。

山埜英樹表示，住友商事在日本有22處分支機構，在海外則有107處，其中，台灣辦公室於1953年成立，所進行的商業活動包括藥妝店事業、台鐵EMU800型電聯車、澎湖海底電纜工程等，未來希望能再與台中進行各項商業往來，期盼深入合作。

市府經發局指出，住友商事的最新企業營運策略包括電動車、電池產業及風電產業等，與台灣建構綠色能源社會的發展願景相符，而大肚山精密機械黃金縱谷，剛好能提供這些新興產業最重要的產業聚落，例如完整的電動車輛零組件產業上下游供應鏈體系、將台中港規劃為離岸風電產業園區等，期盼透過這次拜會，搭建雙方合作橋樑，共創無限新商機。