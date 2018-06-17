大綠小綠合作？ 姚文智：有信心獲時代力量支持

姚文智表示，大綠（民進黨）、小綠（時代力量）都是綠，選舉上雙方應該分進合擊，若兩方合作，未來就不多慮，有信心自己可以獲得時代力量支持。（記者周彥妤攝）

2018-06-17 12:59

〔記者周彥妤／台北報導〕時代力量台北市內湖南港選區市議員參選人蕭新晟，今天競選辦公室成立，包括市長柯文哲、民進黨台北市長參選人姚文智皆出席開幕茶會，但2人時間錯開未碰面。姚文智表示，大綠（民進黨）、小綠（時代力量）都是綠，選舉上雙方應該分進合擊，若兩方合作，未來就不多慮，有信心自己可以獲得時代力量支持。

姚文智致詞表示，外界常說大綠、小綠，其實都是綠，這個綠也並非意識形態，而是台灣價值，是我們堅持台灣本土主權，包括進步、光榮、尊嚴及繁榮。

姚文智說，在立法院不管是他代表民進黨或是時代力量林昶佐，長期以來大家在很多法案、理想上的追求都是一致的。因此，未來在選舉上，大綠、小綠應該分進合擊，擴大我們支持的基礎，讓這一片綠改變台北、台灣。

他也說，希望2018年選舉，深綠、墨綠不用多慮，大綠、小綠結合一起，共同展現本土力量，這個力量來自我們的價值信念，來自對未來台灣整體的願景與理想。

會後接受媒體訪問時，姚文智再強調，「大綠小綠團結合作，未來就不必多慮」，對於未來和時代力量的合作有信心。他說，我們面對很多價值選擇，有了價值才會決定方向，像是蕭新晟提到北市府更換路燈卻傳出安裝人臉辨識監控，「你覺得人權跟隱私是更重要的時候，就不可能去想到把路燈去做人臉辨識系統」。

姚認為，最後在選舉過程中，對於相關價值選擇的例子還會一一浮現。而在價值信念一致底下，大綠、小綠一定可以整合成功。他也有信心，自己能夠獲得時代力量，也期待未來彼此合作。

記者追問，623晚會是否會邀請時代力量參加？姚表示，原本規畫是邀請民進黨的黨公職，之後跟時代力量的合作，「整個選舉不是只有一場，不可能那天把所有的菜都出完」。

姚文智表示，623當天是陳菊北上擔任總統府秘書長以來，第一場的站台造勢，期待朝那樣的方向規劃。之後也會跟林昶佐以及時代力量的好朋友，在未來有更緊密的合作。