新勇哥物語》喜樂島9月凱道大會 阿扁嗆將親自出席

2018-06-17 11:47

〔記者葛祐豪／高雄報導〕喜樂島聯盟昨天在台中舉行首次召集人大會，前總統陳水扁也以錄影方式力挺，但中監致電他表示，錄影談話須書面申准。對此，阿扁今天上午透過「新勇哥物語」，強調他「實在氣不過！」，嗆說他將親自出席9月凱道10萬人群眾大會，一次講個夠。

力推台灣獨立公投、正名入聯的喜樂島聯盟，昨天在台中舉行首次召集人大會，前總統陳水扁也以錄影方式，力挺正名制憲。

阿扁化身勇哥，今天上午在最新一期的「新勇哥物語」透露，中監的人昨天下午就致電他，強調錄影談話必須書面申准，讓他「實在氣不過！」，他表示自己2年多來已受盡羞辱，馬時代「2不」，蔡政府增加到「5不」，現在連錄影談話也不行，又增為「6不」。

阿扁嗆說，如果連錄影談話都找麻煩，乾脆親自出席9月凱道10萬人群眾大會，一次講個夠算了！？

［新勇哥物語］-139期全文如下：

勇弟：這是什麼政府？繼日前阿扁參加小孫子畢業典禮被極盡刁難，喜樂島聯盟在台中成功舉行6000人召集人大會，阿扁循例發表事先錄影談話也不行，中監的人在當天下午4點5分就致電阿扁，轉達長官旨令說，錄影談話必須書面申准。

阿扁回稱，這是他的言論自由，以前都不用申准，為什麼要剝奪阿扁的表見自由？上面在怕什麼？

勇哥：實在氣不過！阿扁2年多來已經受盡羞辱，馬時代「2不」，蔡政府增加到「5不」，現在連錄影談話也不行，又增為「6不」。哪一天「天龍8不」，出現在「天龍國」所在政府的政治決定，也不必感到意外！

我具體建議阿扁，如果連錄影談話都找麻煩，乾脆親自出席9月凱道10萬人群眾大會，一次講個夠算了！？

勇弟：喜樂島聯盟宣佈包括時力5位在內的30位跨黨立委，與8位縣市長候選人認同喜樂島訴求，並出席活動力挺。但還記得嗎？去年9月有關民進黨黨代表高達86.5%連署提案赦扁，其中包括菊姐的現任縣市長100%、立委72%、6都議員超過90%都參加提案連署。結果呢？

絕對多數的黨意與背後代表的民意又如何？還不是不敵總統兼主席一句話硬給擋下來！

勇哥：沒錯，依照黨政分離原則，黨主席縱使是總統兼任，也是不能違反多數黨意的。黨代表大會通過赦扁案後建請總統參酌，總統要不要赦扁，那是總統憲法上的政治特權，黨代表也會充分尊重。

一樣的道理，「獨立公投、正名入聯」的訴求主張，不能用公投立法加以剝奪，台灣人民對國家未來，絕對有權透過民主公投來表達。至於是否涉及憲改，甚至是否過得了3/4的高門檻，那是兩碼子事。

勇弟：阿扁總統是少數執政，藍委通過的鳥籠公投法又改不了，特別是當年還有依立委政黨比例產生的公投審議委員會的強力阻擋，為什麼還可以在2004年舉行史上第一次防衛性的全民公投；2008年再度推動以台灣新國家名義加入聯合國的公投？

勇哥：總統身為國家領導人的政治信仰與意志決心，至關重要，如果沒有阿扁總統的抗壓及堅持，那是不可能成功提案與順利舉辦的。 如今喜樂島聯盟的「獨立公投，正名入聯」訴求主張，只要蔡總統兼主席贊成，一切都好說好辦。包括8月底前完成公投法修法補正，在民進黨、時代力量超過過73席立委支持下，還怕過不了嗎？

勇弟：所以說，部分支持或親自參加喜樂島召集人聯盟大會的立委們，說那麼多幹什麼？回到立法院全力推動公投法修法補正不就好了！？